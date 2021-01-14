حدث ليلاً| زيادة وفيات كورونا وتمرير "عزل ترامب" للشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة بالوفيات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 677 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 120312 حالة حتى اليوم.

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التنمية المحلية: القاهرة أكثر المحافظات مخالفة للإجراءات الاحترازية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع محافظات الجمهورية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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فيديو.. الصحة توضح خطوات وطرق التسجيل في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار ببطاقة التأمين الصحي.

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الصحة تصدر بيانا بشأن توافر الأكسجين الطبي بمستشفى كرموز العمال للتأمين الصحي بالإسكندرية

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بنفاذ خزان الأكسجين بمستشفى كرموز العمال للتأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية.

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الحجر الصحي يعزل 3 ركاب بالمطار بسبب شهادات الحمى الصفراء

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي الأربعاء 3 ركاب مصريين فور وصولهم من دار السلام على رحلة طيران بدون حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء، وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار.

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"بالمجان للجميع"..تاج الدين: الكوادر الطبية أولوية أولى في تطعيم كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إن الكوادر الطبية أولوية أولى في العالم كله للتطعيم بلقاح كورونا، كما أن هناك أولوية بين الأطباء، بداية من مستشفيات العزل والحميات والأمراض الصدرية، ثم مرضى الأمراض المزمنة، ثم كبار السن، والفئات الأخرى.

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"سابقة تاريخية".. إحالة ترامب للمحاكمة أمام الشيوخ للمرة الثانية

بات دونالد ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال أمام مجلس الشيوخ مرتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجّه إليه مجلس النواب، الأربعاء تهمة "التحريض على التمرّد" على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

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الصين تسجل أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ ثمانية أشهر

أعلنت الحكومة الصينية تسجيل أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في البلاد منذ ثمانية أشهر.

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FBI يحذر من "مظاهرات سلمية مسلحة" قبيل تنصيب بايدن.. ويبحث عن متطرفين محتملين

أجرى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي، ونائبه ديفيد بوديتش، ومسؤولون اتحاديون آخرون مكالمة يوم الأربعاء مع قادة إنفاذ القانون لتقديم إحاطة حول صورة التهديد القومي المتعلقة بالاحتجاجات المخطط لها في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لشخص مطلع على المكالمة.

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البرتغال تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

سجلت البرتغال الأربعاء، أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي المرض.

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