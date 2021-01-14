منها الأمطار.. 4 ظواهر جوية تسيطر على الطقس حتى منتصف الأسبوع القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال 6 أيام (الخميس إلى الثلاثاء)، وجاءت على النحو التالي:

الخميس:

- أمطار متوسطة 70% على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية.

- أمطار متوسطة 50% على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

- أمطار خفيفة 40% على البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ووسط سيناء.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الجمعة:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

السبت:

- أمطار متوسطة 60% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 50% على مناطق من الوجه البحري.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأحد:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

الاثنين:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية.

الثلاثاء:

أمطار 30% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- شبورة مائية على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.