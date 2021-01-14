الجيزة: رفع 5 آلاف طن مخلفات وتراكمات من شوارع ترعة الزمر والإخلاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استمرار حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وقال المحافظ، إنه تم تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات من عدد من البؤر التي تم رصدها بأحياء العمرانية والطالبية حيث تم رفع 640 طن مخلفات وتراكمات بشارع داير الناحية وجسر الكنيسه وبجوار نقطة ضي القمر بترعة الزمر بالإضافة إلى رفع 1850 طنا من خلال 69 نقلة من تراكمات الأتربة والمخلفات بشارع ترعة الزمر أمام شوارع الدكتور وعدوي سليم ومستشفى الصدر وسيدي عمار بالعمرانية.

كما تم رفع 2500 طن مخلفات وتراكمات ونوانج تطهير بشارع ترعة الإخلاص بنطاق حي الطالبية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم رفع 435 طن مخلفات وتراكمات من قرى: برطس وبشتيل والكوم الأحمر والبراجيل بمركز أوسيم، وحوالي 150 طنا من مراكز ومدن البدرشين والحوامدية.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف الحملات الدورية لرفع المخلفات والكنس والتجريد للشوارع ومتابعة يومية لملف النظافة في إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.