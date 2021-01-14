فيديو.. 7 إرشادات للعناية بصحة أطفالك النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديو عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، يوضح 7 إرشادات للعناية بصحة أطفالك النفسية.
وجاءت الإرشادات على النحو التالي:
- احرص على أن يمارس أطفالك أنشطة مفيدة مثلل الرسمأو الطبخ أو الكتابة أو اللعب في المنزل.
- ساعد أطفالك في إيجاد طرق إيجابية للتعبير عن مشاعرهم(الخوف والحزن) كاللعب والرسم.
- احرص ألا يقضي أطفالك أوقاتا طويلة في ألعاب الفيديو أو تصفح الإنترنت.
- ساعد أطفالك على التواصل باستمرار مع الأصدقاء أو الأسرة.
- ادعم أطفالك وساعدهم في التعلم من المنزل.
- خصص وقت معين للعب مع أطفالك.
- تحدث مع أطفالك بلغة تناسب أعمارهم.
وللتواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية: 08008880700 - 0220816831