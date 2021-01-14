فجر السعيد تنعى صفوت الشريف: من أهم الشخصيات التي تمنيت مقابلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الراحل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام الأسبق.

وكتبت السعيد عبر صفحتها على موقع "فيس بوك": " الله يرحمه برحمته الواسعة وخالص العزاء لأسرته الكريمة"، مضيفة أن الشريف كان من أهم الشخصيات التي تمنت مقابلتها للتعرف على كل الظروف التي مر بها.

واختتمت الإعلامية الكويتية:" للأسف رحل ولم تتح لي الظروف أن ألتقيه بعد خروجه من منظومة القرار السياسي في الشقيقة مصر".

توفي صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، مساء الأربعاء، نتيجة تدهور حالته إثر تعرضه لأزمة صحية.

ومن المقرر تشييع الجنازة ظهر اليوم من مستشفى وادي النيل بمصر الجديدة.

صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وشغل أيضًا منصب وزير الإعلام الأسبق.