مصاب بـ"كورونا".. مطار القاهرة يرحل لاعب كرة أمريكيًّا مشاركًا في بطولة العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

رفضت سلطات مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، دخول لاعب كرة يد أمريكي الجنسية، إلى البلاد، بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا، وإجراء تحليلَين عليه بالمطار، وتم ترحيله إلى ألمانيا بعد وصوله بعدة ساعات.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن لاعب المنتخب الأمريكي وصل بمفرده، ويُدعى جوليان دونالد، 27 عامًا، وذلك على طائرة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت، وكان يحمل تحليل PCR سلبي، وقامت سلطات الحجر الصحي بالمطار بإجراء الفحص الظاهري، وتبين ارتفاع درجة حرارته، وبعمل مسحة سريعة له بالمطار تبين أنه مصاب بالفيروس، على الفور تم عمل مسحة ثانية له، وتم إرسالها إلى المعامل خارج المطار، وبعد ساعتَين أكدت المعامل إيجابية التحليل.

وقامت سلطات المطار بإعادة ترحيل اللاعب على الطائرة الألمانية المتجهة إلى فرانكفورت مرة ثانية؛ حيث تزامن وصول اللاعب قبل موعد وصول المنتخب الأمريكي الذي انسحب من البطولة.

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة اليد أعلن بشكل رسمي انسحاب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية من كأس العالم لكرة اليد التي تقام في مصر؛ بسبب تفشي إصابات كورونا بين صفوف الفريق.