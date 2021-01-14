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«المتحدة للخدمات الإعلامية» تنعى صفوت الشريف

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، ببالغ الحزن والأسى صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الإعلام الأسبق، الذي وافته المنية مساء الأربعاء.

‎وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في شركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعينن الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم كل محبيه الصبر والسلوان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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