شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للخدمات الإعلامية» تنعى صفوت الشريف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، ببالغ الحزن والأسى صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الإعلام الأسبق، الذي وافته المنية مساء الأربعاء.
وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في شركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعينن الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم كل محبيه الصبر والسلوان.
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