شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للخدمات الإعلامية» تنعى صفوت الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، ببالغ الحزن والأسى صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ووزير الإعلام الأسبق، الذي وافته المنية مساء الأربعاء.

‎وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في شركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعينن الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم كل محبيه الصبر والسلوان.