أنس الفقي ينعى صفوت الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نعى أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، الراحل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء إثر أزمة صحية ألمت به.

وتقدم "الفقي"، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، بخالص العزاء لأهل وأسرة الشريف".

وكتب أنس الفقي:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله السيد صفوت الشريف، وزير إعلام مصر الأسبق، ورئيس مجلس الشورى الأسبق.. خالص العزاء لأهله وأسرته وذويه".

توفي صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، مساء الأربعاء، نتيجة تدهور حالته إثر تعرضه لأزمة صحية.

ومن المقرر تشييع الجنازة ظهر اليوم من مستشفى وادي النيل بمصر الجديدة.

صفوت الشريف من مواليد 19 ديسمبر 1933، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وشغل أيضًا منصب وزير الإعلام الأسبق.​