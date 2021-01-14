"الهجرة" تتلقى دعوة من "معلومات الوزراء" لتوفير فرص تدريبية لشباب الدارسين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تلقت وزارة الهجرة، دعوة من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتوفير فرص تدريبية لـ ١٣ شابًا من شباب الدارسين بالخارج كل في مجال تخصصه.

يأتي ذلك تكليلا لنجاح مبادرة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لـ "شباب الدارسين بالخارج" وبرنامج الزيارات التي تم تنظيمها في إطار المبادرة ولقائهم برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتضمنت دعوة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، زيارة شباب الدارسين بالخارج، للتعرف على محاور عمل المركز "مركز فكر رئاسة مجلس الوزراء" وزيارة لغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء والمركز الإعلامي للمجلس، ومركز استطلاع وبحوث الرأي العام، ومكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

ومن جانبها، قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، الشكر لدولة رئيس الوزراء ورئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، لتوفير هذه الفرص التدريبية لشباب الدارسين بالخارج، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت على مدار الفترة الماضية برنامج تعريفي شامل لهم، ليتعرفوا على جوانب التطور الذي يجري على أرض مصر، كما تم تنظيم برامج تدريبية مصغرة لهم في الوزارات تتناسب مع تخصصاتهم.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن مثل هذه الفرص التدريبية التي تم توفيرها للشباب الدارسين بالخارج، هامة وجاءت لتعرف هؤلاء الشباب على الفرص المتاحة في مصر وكيفية وآلية العمل في الجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن هؤلاء الشباب مجموعة من المصريين الذين يشعرون بالامتنان لمصر وقيادتها، على المساعدة التي تلقونها لتسهيل عودتهم إلى مصر خلال ذروة الموجة الأولى من جائحة كورونا، حيث كانوا ضمن مجموعة العالقين بالخارج، والتي نجحت جهود اللجنة الوزارية لحل أزمتهم في إعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

ونوهت الوزيرة إلى أن وزارة الهجرة كانت قد أطلقت مبادرة "شباب الدارسين بالخارج" خلال الفترة الماضية، واستمرت حتى نوفمبر الماضي، متضمنة زيارات ولقاءات متنوعة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية؛ بهدف تعريفهم بما يدور على الساحة المصرية، من تحديات وجهود التنمية في القطاعات المختلفة، ولتعزيز ربطهم بالوطن.

وأكدت أن هؤلاء هم رصيد مصر من القوة الناعمة في الخارج، ولو قرروا العودة إلى مصر في ختام دراستهم، فإن وطنهم يفتح ذراعيه مرحباً بهذه النخب المتميزة من شباب مصر.​