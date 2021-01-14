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مفتي الجمهورية ينعى الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وفق ما أعلن الديوان الملكي السعودي مساء الأربعاء.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المملكة العربية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، مختتما: "إنا لله وإنا إليه راجعون".​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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