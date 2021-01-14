شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان صفوت الشريف ظهر الخميس من مستشفى وادي النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يُشيع جثمان صفوت الشريف، وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق، ظهر الخميس، من مستشفى وادي النيل بمصر الجديدة.

وتوفي صفوت الشريف، مساء الأربعاء، عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان الدم.

كان الإعلامي محمد الباز أعلن إصابة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف بفيروس كورونا قبل أيام.

وأشار الباز في برنامجه «آخر النهار» على فضائية النهار إلى أن الحالة الصحية لصفوت الشريف حرجة.