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وفاة صفوت الشريف وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الأسبق

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محمود رمزي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس مجلس الشورى الأسبق، مساء الأربعاء، بعد صراع مع سرطان الدم.

كان الإعلامي محمد الباز أعلن إصابة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف بفيروس قبل أيام.

وأشار الباز في برنامجه «آخر النهار» على فضائية النهار إلى أن الحالة الصحية لصفوت الشريف حرجة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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