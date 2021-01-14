شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم مطروح يفتتح مركز الموهوبين بمدينة السلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح عاطف سلامة، وكيل وزارة التعليم بمطروح، مركز تنمية القدرات ورعاية الموهوبين بمدرسة السلوم الإعدادية الثانوية، مثمناً وجود مركز تربوي لأول مرة في المدينة الحدودية لممارسة الأنشطة للطلاب في أوقات الفراغ ودورها في اكتشاف المواهب الطلابية رياضيا وعلميًا وثقافيا واجتماعياً في المدينة الحدودية.

وبحسب بيان، الأربعاء، تابع سلامة سير العمل بمدرسة السلوم الابتدائية متفقدا معامل العلوم والحاسب الآلي والوسائل التعليمية وافتتح معرض مصغر لمادة الدراسات الاجتماعية أعدته الأستاذة شيماء عابد معلمة المادة والمشرفة على تنظيم المعرض.

وقام مدير التعليم بتكريم شيماء عابد معلمة مادة الدراسات بالمدرسة تقديرا للتنظيم الجيد والإعداد المتميز لمعرض المادة.

وأكد سلامة لمسئولي السلوم ضرورة التعاون الصادق بين الجميع مع التحلي بالإخلاص والجدية والالتزام وتقدير المسئولية لتحقيق عمل مؤسسي تكاملي محترم في سبيل تطور المنظومة التعليمية في المدينة الحدودية والقري والنجوع التابعة لها.