شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أبناء سيوة السياحية» يبحث سبل الارتقاء بالعاملين بالقطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس يحيي قناوى، رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة، الأربعاء، لقاء مع أعضاء الجمعية، لبحث سبل الارتقاء بالعاملين بقطاع السياحة بالواحة.

وقال «قناوي» في تصريحات صحفية، إنه هناك تنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل على زيادة النشاط السياحي، وفتح آفاق جديدة خاصة مع زيادة الحركة السياحية القادمة للواحة، مشيرًا إلى أنه يتم إعداد برامج تدريبية لصقل مهارات العاملين في رحلات السفارى، الفنادق، والمطاعم، والبازارات، والمخيمات، والمرافقين للوفود السياحية.

وأشار إلى التنسيق للتوسع في دور مركز سيوة لتوثيق التراث الحضارى والطبيعى كنقطة انطلاق للرحلات السياحية بما يضمه من أفلام وثائقية وتسجيلية وكتيبات عن واحة سيوة.