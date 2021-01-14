شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم أسوان» يلتقي معلمى المرحلة الابتدائية لنشر «الدرس التكاملي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الأربعاء، بمعلمي المرحلة الابتدائية بجميع الإدارات التعلمية (بمختلف التخصصات) بالإضافة إلى الخمسة معلمين الذين يمثلون مواد (اللغة عربية- اللغة الانجليزية- الرياضيات- الدراسات الاجتماعية- العلوم) بإدارة أسوان التعليمية «مؤسسى فكرة الدرس التكاملى»، لنشر فكرة (الدرس التكاملى) في أكبر عدد من مدارس الإدارات التعليمية.

وتعتمد فكرة الدرس التكاملى على كيفية ربط المواد المختلفة (بالصفوف العليا) وذلك من خلال (عرض تقديمى) أعده فريق العمل لأحد الدروس وكيف تم ربط المواد المختلفة بدرس واحد بما يعمل على أن يكون الدرس شيق وممتع للتلاميذ، ويقضى على ظاهرة الملل والضيق وعدم الفهم التي تصيب بعض التلاميذ.

وخلال اللقاء استمع وكيل الوزارة لوجهات نظر المعلمين في الفكرة وأبرز الإيجابيات والسلبيات التي تم رصدها للفكرة بعد انتهاء العرض التقديمى.

وأكد أن الهدف من ذلك تعزيز النقاط الإيجابية ومعالجة النقاط السلبية بما يعمل على تحقيق الهدف الأساسى وهو أن يكون التعليم ممتع للتلميذ.

وأكد وكيل الوزارة أن هناك مكافأة (500 جنية) سيتم منحها لأفضل عرض تقديمي من أي مدرسة وسيتم منح المكافأة لكل فرد داخل المجموعة، على أن يكون آخر موعد للانتهاء من إعداد الدرس الأول من فبراير المقبل.