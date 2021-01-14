شكرا لقرائتكم خبر عن «التنظيم والإدارة»: إعادة هيكلة «الطيران المدنى» لرفع مستوى الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، الأربعاء، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، زيادة التعاون المثمر بين الجانبين، معرباً عن تقديره للدور الكبير للجهاز لتعزيز دور الوزارات والقطاعات الحيوية المختلفة لمواصلة رفع كفاءة الأداء الحكومى لخلق جهات أكثر مرونة وسرعة فى أداء الخدمات بما يعود بالنفع ويحقق فرصا استثمارية كبرى.

وأكد الوزير أهمية مواصلة تطوير العمل الحكومى بما يسهم فى تحقيق التميز فى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة فى مختلف القطاعات، والذى سيسهم بدوره فى تحقيق تطلعات المسيرة التنموية الشاملة التى تنفذها الحكومة خلال الفترة الحالية، حيث تم تحقيق طفرة كبيرة على صعيد تحديث جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها، والذى جاء فى صالح المواطنين.

وأوضح «الشيخ» أن إعادة هيكلة وزارة الطيران المدنى ستحقق عدداً من الأهداف التى تصب فى مصلحة قطاع الطيران المدنى، ومن أهمها رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب والتأهيل، ورفع مستوى الخدمات التى تؤديها للمواطنين عبر آليات متنوعة تتيح للوزارة العمل بفاعلية وكفاءة أكبر فى إطار جهود الدولة للإصلاح الإدارى بمختلف الوزارات.