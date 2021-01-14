شكرا لقرائتكم خبر عن نوار: بدء تطوير شبكة الشرق الأوسط بعد الانتهاء من «القرآن الكريم» و«الشباب والرياضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد نوار، رئيس الاذاعة المصرية، إنه جاري تطوير شبكة الشرق الأوسط، بعد الانتهاء من تطوير إذاعة القرآن الكريم وشبكة الشباب والرياضة.

وأوضح نوار أن التطوير يشمل برامج جديدة، منها برنامج كلام أغاني للكاتب محمد الغيطي، وسوف يتم عمل برنامج على إذاعة البرنامج العام بعنوان «عوام في بحر الكلام» للشاعر جمال بخيت.