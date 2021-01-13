شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. انتخاب اللجان النوعية بـ«البرلمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، الأربعاء ، بعد 15 دقيقة من انعقادها، مطالبًا الأعضاء بالتوجه إلى مقار اللجان النوعية لتحديد رغباتهم، تمهيدًا للانتخابات التى ستجرى الخميس، لاختيار هيئات مكاتب 25 لجنة برلمانية، على أن يتم عقد جِلسة أخرى فى الـ 11 صباح الخميس.

وطالب «جبالى»، نواب المجلس، بالالتزام بالموعد المحدد لانعقاد الجلسات داخل القاعة الرئيسية، فى تمام الـ11 صباحًا، وقال: «يجب إعطاء مظهر حضارى عن مجلس النواب وانضباطه، سواء فى الداخل أو الخارج، ونرجو الالتزام فى موعد انعقاد الجلسات العامة، ليس بالدقيقة، إنما بالثانية»، مشددًا على أهمية الالتزام بالأعراف والتقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة، والتى يأتى فى مقدمتها الالتزام بالهدوء وعدم تبادل التحية داخلها، والالتزام بمقاعد الجلوس.

وأضاف «جبالى»: «ما شهدته الجلسة الافتتاحية، أمس الأول، كان استثنائيًا، خاصة أنها كانت جِلسة استثنائية، ويجب أن نعطى انطباعا للمواطنين المصريين وللعالم كله أننا نرسى القواعد البرلمانية.. ربنا يوفقكم جميعًا، وعلى جميع الأعضاء الذين لم يقوموا باستيفاء استمارات عضوياتهم باللجان النوعية سرعة إتمام ذلك خلال ساعة من رفع الجلسة».

وأشار «جبالى» إلى أن «المادة 39» من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة، كما أن «المادة 40» من اللائحة تنص أيضًا على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له- بموافقة مكتب المجلس- أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا فى أى لجنة أخرى، إلّا بموافقة مكتب المجلس.

وتابع «جبالى»: «عملًا بحكم المادتين السابقتين فقد قام مكتب المجلس بمراجعة رغبات النواب للانضمام إلى اللجان النوعية، ووجد أن هناك عددًا كبيرًا منهم لم يقوموا باستيفاء استمارات عضوياتهم باللجان، لذلك يرجى من النواب سرعة استيفاء استمارات العضوية باللجان، وعلى من يرغب فى تعديل عضوياتهم من لجنة إلى أخرى التقدم بطلب لمكتب الأمين العام فى موعد غايته ساعة واحدة حتى يتسنى لمكتب المجلس إعداد القوائم قبل عرضها عليكم خلال الجلسة المقبلة، أمّا فيما يتعلق برتيب جلوس الأعضاء فى القاعة، أسوة بما حدث فى الجلسة الإجرائية، أؤكد أن ترتيب جلوس الأعضاء، أمس الأول، ليس ساريًا بعد ذلك، لأنه كان بسبب إجراءات الجلسة الأولى، وسنراعى بعد ذلك المقاعد المخصصة للوزراء ومقعدى الوكيلين».

إلى ذلك، طالب محمد عبدالعليم داوود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بسرعة تحديد جِلسة عامة لمناقشة تداعيات جائحة «فيروس كورونا»، لافتة إلى خطورة الوضع، خاصة فى ظل نقص الأدوية والأكسجين فى المستشفيات، وهناك بعضها لا تقدم العلاج إلى البسطاء، لا سيما فى «فوه ومطوبس» بكفر الشيخ.

وقال «داوود» إن الوضع خطير فى مستشفيات مصر كافة، وعلى المجلس التحرك سريعًا، ويجب أن يقوم بدوره الرقابى فى إجبار الحكومة على تنفيذ المادة الدستورية «18»، والتى أقرّت حق الصحة والعلاج، مضيفًا: «الأطباء يتعرضون للضرب، وذلك بسبب ابتعاد الحكومة عن المستشفيات، وأنا أتحدث طبقًا للدستور، وأرجو أن نلتزم فى المجلس بما وعدنا به أبناء دوائرنا، فلم نأت لتأييد الحكومة أو الموافقة، إنما لمراقبتها ومساءلتها». وعلق رئيس المجلس، قائلًا إن جميع القضايا ستتم مناقشتها بعد الانتهاء من اتخاذ الإجراءات المهمة الخاصة بتشكيل اللجان، لنبدأ على بركة الله.