شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: اعتماد أكثر من لقاح ضد «كورونا» نهاية الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه يتم متابعة انتشار سلالات كورونا المكتشفة حديثًا في كل دول منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى إعلان 3 أو 4 دول عن وجود السلالة الجديدة بها.

وأضافت الحجة، خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن تحليل السلالات الجديدة يتم من خلال تحاليل التسلسل الجيني للفيروس المتحور لمعرفة نسبة وجوده في الدولة، موضحة أنه يتم متابعة شركات إنتاج اللقاحات للتأكد من فعاليتها ضد السلالات الجديدة.

وأوضحت أن شركة فايزر أعلنت عن فعالية لقاحها ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا، مضيفة أن إعطاء التصريح الطارئ للقاحات المنتجة يتم وفقًا لإجراءات معينة تعتمد على مدى أمان وفاعلية اللقاح.

وأشارت إلى أن الوضع الوبائي الحالي يقتضي إعطاء التصاريح الطارئ لتداول اللقاحات، لافتة إلى انعقاد اجتماع بعد أسبوعين لمراجعة لقاح موديرنا.

وذكرت ان اللقاح شركة «سينوفارم» الصينية لم يتقدم بعد للحصول على الموافقة الطارئة لبدء تداوله، مؤكدة أنه سيتم اعتماد أكثر من لقاح ضد كورونا بنهاية الشهر الجاري.

ولفتت إلى أن لا يوجد حاليًا دراسات خاصة باستبدال الجرعة الثانية من لقاح كورونا بأخر، ناصحة الجميع بالحصول على الجرعتين اللازمتين من لقاح واحد ضد فيروس كورونا.

وأكدت أنه يتم متابعة المرضى المتعافين من «كوفيد-19» على المدى الطويل والتي ستسمر حتى 8 أشهر، منوهة أن أكثر المصاببن بكورونا وظهرت عليهم أعراض الإصابة يمتلكون مناعة تحميهم من الإصابة مرة أخرى.