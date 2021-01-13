شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاضلي» يقيم مأدبة غداء لسفير جنوب أفريقيا الجديد في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر، في جنوب أفريقيا، وزوجته حبيبة عبدالرازق، ظهر الأربعاء، مأدبة غداء تكريما للسفير نتسيكي ماشيمباي، سفير جنوب أفريقيا الجديد المُعين في مصر، وزوجته خازن ماشيمباي، قبل مغادرتهم المُقررة إلى القاهرة يوم الجمعة 15 يناير 2021.

ناقش السفيران أهمية العلاقات الثنائية بين الدولتين وتطوراتها منذ عام 1993، وكيفية تعزيزها من خلال توثيق التعاون فى الفترة القادمة، وضًعا في الاعتبار المكانة الفريدة للدولتين كأكبر اقتصادين في شمال وجنوب القارة الأفريقية.

وتم دعوة عدد محدود جدًا من المديرين التنفيذيين الرئيسيين لمجتمع الأعمال في جنوب أفريقيا، في ظل اللوائح والإجراءات والقيود المفروضة بسبب حالة الإغلاق الوطني للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وكان من بينهم؛ رؤساء «غرفة التجارة والصناعة الجنوب أفريقية SACCI» و«مجلس الصناعات الدفاعية والبحرية SAAMDEC»، وكذلك عدد من الرؤساء التنفيذيين لصناديق الاستثمار والشركات المملوكة للدولة.

وخلال اللقاء، قال السفير أحمد الفاضلي إن العلاقات الحالية بين مصر وجنوب أفريقيا لا تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين أو إمكانياتهما، وأن اللقاء مع السفير ماشيمباي فرصة لمناقشة سُبل دفع العلاقات الثنائية نحو مستوى استراتيجى مُستدام.

وأضاف الفاضلى أن هناك فرصًا يتعين اغتنامها وتحديات يتعين التغلب عليها، فالعلاقة القوية بين القيادتين السياسيتين بالدولتين تُتيح تعزيزالتعاون الثنائى بين الدولتين، والدفاع عن مصالح القارة الأفريقية تحقيقًا للرؤية حول التكامل الأفريقى وتحقيق الأمن والازدهار فى القارة الأفريقية.

ونوه الفاضلى عن مثال لذلك التعاون بقوله؛ أن «طريق القاهرة– كيب تاون» هو أحد الفرص الهامة لهذا التعاون، فهو مشروع كان يُنظر إليه في الماضى على أنه طريقاً استعمارياً، لكنه الآن لديه القدرة على أن يُصبح جسرًا يربط طرفى القارة الأفريقية ويُحقق نهضتها من خلال تعزيز التجارة والاستثمار والسياحة بالإضافة إلى تحقيق التقارب بين الشعوب الأفريقية.

وذكر الفاضلى أنه في هذا السياق تم مُناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الدولتين وبشكل خاص فى مجالات التجارة والاستثمار وما يُمكن تحقيقه معاً على المستوى القارى.

التقى السفير نتسيكي ماشيمباى، السفير الجديد المُعين من جنوب أفريقيا لدى مصر، أيضًا بأعضاء السفارة المصرية فى بريتوريا، والذي تحدثوا عن رؤيتهم حول كيفية تعزيز التعاون بين الدولتين في ضوء التحديات والفرص القائمة.

وقال السفير ماشيمباى إن هذا اللقاء يعد فرصة جيدة للتشاور مع سفير مصر في جنوب أفريقيا قبل السفر إلى القاهرة، خاصة أننا نتشارك نفس الرؤية فيما يتعلق بأهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجى مستدام، وأكد ماشيمباى؛ أن الفترة المُقبلة ستشهد اتصالات مُكثفة للغاية من أجل تحقيق هذه الرؤية المشتركة.