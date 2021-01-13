شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: بدء ترميم وصيانة كوبري محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في تنفيذ أعمال ترميم وصيانة كوبري محمد على الأثري بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع وزارة الري ومجلس مدينة القناطر الخيرية.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية كانت قد وافقت على تنفيذ كافة أعمال ترميم الكوبري بواسطة الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بالمجلس تحت إشراف منطقة آثار القناطر بتكلفة مقدارها مليون وستمائة ألف جنيه، وذلك طبقًا لمقايسة الأعمال المعتمدة من اللجنة الدائمة.

وأشار الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أن المشروع يتضمن أعمال درء الخطورة وترميم وصيانة الكوبري، مضيفا أن مرحلة درء الخطورة تعتمد على استبدال الحجر التالف بالشرفات وجميع الأجزاء المنهارة في الكوبري ثم إستكمال جميع أجزاء البلاط المفقود.

وقال سامح شنيشن، المدير التنفيذى للوحدة الإنتاجيه لترميم وصيانة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم تنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبري والممرات، بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، والأبواب الحديدية، وتنظيف جميع المشغولات الحديدية.

كما سيجري تطوير نظام الإضاءة بالكوبري وتركيب أعمدة للإنارة بطول الكوبري وصيانة الأعمدة الموجودة وتغيير السلك التالف ودهان الأعمدة باللون المناسب.