شكرا لقرائتكم خبر عن حدث ليلا.. رش وتطهير قرى دسوق لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع قرية كفر مجر بدسوق في كفر الشيخ، مساء الأربعاء، أعمال الرش والتعقيم بالشوارع والمصالح الخدمية والوحدة الصحية بكفر الخير ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار اتخاذ رئاسة مركز ومدينة دسوق، للجهود الاحترازية لصحة وسلامة المواطنين، في المجابهة والتصدي لعدوى فيروس كورونا، وتحت اشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وقالت ماضي لـ«المصري اليوم» إن العمل مازال مستمرًا تباعًا بكافة شوارع القرية الام والتوابع، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية، وجارٍ المتابعة تباعاً تحت اشرف نائب رئيس المدينة لشئون القرى.