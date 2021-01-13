شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتح تطوير نفق الشهيد «نبيل فراج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الشهيد اللواء نبيل فراج بحي غرب مدينة سوهاج، ضمن خطة المحافظة للتطوير والتجميل، وخلق بيئة حضارية لأهالى المحافظة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، وعدلى أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج، وفريدة سلام، رئيس حى غرب مدينة سوهاج.

واستمع محافظ سوهاج، إلى شرح مفصل من فريدة سلام، رئيس حى غرب مدينة سوهاج، عن مراحل تطوير النفق بطول 500 متر وعرض 40 متر، حيث شملت أعمال التطوير بناء سور جانبي بطول النفق بتصميمات حضارية لائقة، وأعمال الدهانات والإضاءة، ورفع كفاءة كوبري السكة الحديد، وإنشاء أرصفة جديدة، وتركيب أعمدة إنارة وبلدورات مضيئة، بالإضافة إلى إنشاء بوابتين بتصميم فرعوني لمدخل ومخرج النفق.

وتفقد محافظ سوهاج، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة المدينة الطبية «العرايس»، والتي شملت رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي، وأعمال دهان واجهات العمارات السكنية، وتركيب بلاط الإنترلوك، وبلدورات جديدة، ورفع مستوى النظافة والتجميل بالمنطقة، كما تفقد أعمال تجميل وتطوير منطقة «عمارات المشتل»، والتي شملت تغيير مواسير الصرف الصحي، وتركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات، وإعادة دهان واجهات العمارات، ورفع كفاءة الشوارع من حيث النظافة والتجميل، كما تفقد أيضا السوق الجديد لحي غرب مدينة سوهاج بمنطقة العمري، والذي يضم 165 باكية، وتم إقامته لنقل الباعة الجائلين والقضاء على العشوائيات .

وأشاد محافظ سوهاج- خلال جولته- بما شاهده من أعمال تطوير وتجميل، مؤكدا على توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع العامة والميادين لإضفاء لمسة جمالية، وخلق بيئة حضارية تليق بمكانة المحافظة.