شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تكثف الرسالة الإعلامية للتوعية وتشديد الإجراءات لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء (ادارة التثقيف والاعلام الصحى) تكثيف الرسالة الاعلامية للتوعية وتشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وذلك بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وتوجيهات الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى والدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة واشراف الدكتورة ريهام الغزال مديرة التثقيف والاعلام الصحى بادارة العريش الصحية.

وأشار فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة، أنه تم التنسيق مع المديريات والمصالح الحكومية لعقد الندوات وتوعية العاملين بأهم طرق الوقاية من الفيروس وتعليمات الدولة في مواجهة الموجة الثانية من الفيروس، والتركيز على تشديد الاجراءات الوقائية والاحترازية، وفى مقدمتها: ارتداء الكمامة والتباعد ونظافة اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولى أو غسلهما جيداً بالماء والصابون، وضرورة الحرص عند السعال والعطس على تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقى والتخلص منه بعد ذلك فوراً وغسل اليدين، وكذا أهمية تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال.

من جانبه، أكد أحمد مجدى مسؤول الثقافة والإعلام الصحى في ندوة اليوم بديوان عام مديريتى الأوقاف والتربية والتعليم على توضيح أهم التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا والتأكيد على نشر الوعى الصحى بالالتزام بارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا وخصوصا في المساجد وديوان المديريات، مشيرا إلى موافقة الشيخ حسين البنديرى مدير عام الدعوة في مديرية الأوقاف على تكثيف الدعوة وتوزيع النشرة الوقائية خلال خطبة الجمعة بالمساجد لمجابهة كورونا الفيروس.

واستعرض ما جاء بالنشرة الاعلامية الوقائية من التأكيد على أهمية ترتداء الكمامة وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، والمحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين أو مشاركة أدواتهم الشخصية، مع المداومة على غسيل اليدين بالماء والصابون وخصوصا بعد السعال أو العطس، واستخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة المهملات ثم غسيل اليدين جيدا، كذلك توضيح أهمية تجنب الأمراض المعدية عن طريق التهوية الجيدة والتغذية السليمة وممارسة الرياضة والاعتدال في الممارسات الحياتية والراحة وعلاقتهم بالمناعه، منوها إلى أهمية المعرفة الوقائية للحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد وأخذ قسط كاف من الراحة.