شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منشطات جنسية وأدوية مسجلة قبل تهريبها خارج البلاد في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت حملة تفتيشية من مديرية الصحة في أسوان على أماكن بيع وتداول وتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، بمرافقة جهاز حماية المستهلك، عن ضبط أدوية مسجلة بوزارة الصحة المصرية قبل تهريبها لدولة السودان تقدر بعدد ٥١٠٠ قرص وكبسولة و١٠٧ علبه كريم ومرهم و١٤٨ علبه قطرة.

وتم ضبط أدوية مهربة ومستحضرات تجميل وادويه منشطات جنسيه بعدد ٢٠٤٨ قرص وكبسوله، وعدد ١٥٤ علبه كريم ومستحضر تجميل، و١٨٣ عبوه دهان منشطة، بالإضافة إلى ٤٣ كيس منشط جنسى.

وتم عرضهم على النيابه المختصه بمحاضر ارقام ٣٣-٣٨ جنح امن دوله طوارئ قسم شرطه اول اسوان.