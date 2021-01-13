شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عملية جراحية نادرة للقطة «بوسي» بكفرالشيخ: «استغرقت أكثر من ساعتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الدكتور البيطري أيمن الشرقاوي بمدينة دسوق بكفرالشيخ، الأربعاء، عملية جراحية نادرة للقطة «بوسي» بتكليف من جمعية الرفق بالحيوان بدسوق.

وقال «الشرقاوي» لـ«المصري اليوم»، إن إحدى السيدات بدسوق أحضرت له هذه القطة «بوسي» بتكليف من جمعية الرفق بالحيوان، مشيرًا إلى أنها كانت تعاني من فقدان جزء من الخد الأيسر، وظهور كامل للأسنان، وتعرضت لجرح أفقدتها الخد الأيمن، وتسبب في صديد مزمن داخل اللثة.

وأضاف أنه تم إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة، لإجراء الجراحة، وبيان الجزء الصحي من النسيج المفقود، وعمل تحاليل السكر والهيموجلوبين و«الإكس راي»، وتم التجهيز للعملية الجراحية، مشيرًا إلى أنه أخذ رقعة من جلد البطن بالمقاس المناسب للجرح، وتم تجهيز الجرح لاستقبال الجزء الجديد، وخياطته بصورة تجميلية، لافتًا إلى أن العملية استغرقت أكثر من ساعتين.

وأعلن الطبيب البيطري نجاح العملية، مشيرًا إلى أن «بوسي» تم وضعها على جهاز الأكسجين، وتماثلت للشفاء، وتم تقديم الطعام لها، مؤكدًا استقرار حالتها الصحية.