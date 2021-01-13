شكرا لقرائتكم خبر عن مؤرخ يكشف حقيقة ملك مصري يثير الجدل بين دول عربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بسام الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، إن شيشنق اسم ليبي من الأسرة الـ23، وتنحدر من أصول ليبية، لافتاً إلى أن الأجانب كانوا يتمصرون عندما يتواجدوا في مصر.

وأضاف الشماع، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أن شيشنق الأول كان الجنرال القائد الأعلى للجيش، لافتاً إلى أنه لم يقم بثورة للاستيلاء على الحكم بل انتظر حتى وفاة آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين واستولى على العرش في تانيس، ومن ثم فقد قامت الأسرة الثانية والعشرين واتخذت من بوباسطة بشرق الدلتا عاصمة لها.

وتابع: أما مصر العليا فقد ترددت في التسليم لسلطان الحاكم الجديد، ولكن بعد فترة من الوقت سلمت بالأمر الواقع.

وأوضح أن شيشنق الأول عمل على تعيين بعض أفراد البيت الملك القديم وأنصارهم على رأس الإدارات في كهانة آمـون بطيبة، كما عمل الملك كذلك على الزواج من الأسرة الكهنوتية في طيبة، ثم ما لبث أن عين أحد أبنائه في منصب كبير كهنة آمون رع في الكرنك.