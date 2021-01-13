شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لتعقيم وتطهير مساجد مطروح لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيح حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه أصدر تكليفاته لكل الإدارات الفرعية التسع التابعة لمديرية أوقاف مطروح للقيام بحملة مكبرة لتطهير وتعقيم المساجد مع التأكد من وجود علامات التباعد وكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى القيام بحملة توعية قامت بها قيادات المديرية والأئمة للتوعية بخطر المرض وأضراره الجسيمة والعمل على التخفيف من أضراره وحماية النفس والأرواح والوقوف بجانب الجيش الأبيض ودعمه وتقدير تضحياته.

وأشار وكيل أوقاف مطروح إلى أن الحفاظ على الأرواح وحمايتها ومواجهة كورونا واجب وطني وأخلاقي وشرعي بالأساس.