شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على الإسكندرية.. وحركة المرور لم تتأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضربت موجة من الأمطار المتوسطة، مساء الأربعاء، مناطق متفرقة من الإسكندرية والساحل الشمالى، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تزامنا مع بدء نوّة الفيضة الكبرى، دون تأثير على حركة المرور حتى الآن.

ووفقا لجدول النوّات بميناء الإسكندرية، تبدأ نوة «الفيضة الصغرى» ١٤ يناير الجارى، وتستمر عادة لمدة ٦ أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية لمدة ٦ أيام، تزامنا مع نوة «الفيضة الكبرى».

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب، وذلك تحسبا لهطول أمطار تزامنا مع «النوة».

وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء أعمال تطهير شنايش الأمطار، والبالغ عددها 32 ألف شنيشة و105 آلاف مطبق، فضلا عن وضع خطة تمركز لنحو 180 سيارة شفط.