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عميد «علوم المنوفية» عقب إصابته بكورونا: «حالتي مستقرة.. وأتحسن تدريجيًا»

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل نصار، عميد كلية العلوم بجامعة المنوفية، إن حالته الصحية عقب إصابته بفيروس المستجد مستقرة.

وأضاف «نصار» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه يخضع لبروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة لمرضى كورونا، مشيرًا إلى أنه قام بإجراء مسحة وتحاليل عقب ظهور أعراض الإصابة عليه، وتم عزله بالمستشفى الجامعي المخصصة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنوفية، متابعًا: «اطمأن زملائى وطلابى.. أنا بخير ولا أطلب منكم إلا الدعاء».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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