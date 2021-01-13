شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «علوم المنوفية» عقب إصابته بكورونا: «حالتي مستقرة.. وأتحسن تدريجيًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل نصار، عميد كلية العلوم بجامعة المنوفية، إن حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد مستقرة.

وأضاف «نصار» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه يخضع لبروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة لمرضى كورونا، مشيرًا إلى أنه قام بإجراء مسحة وتحاليل عقب ظهور أعراض الإصابة عليه، وتم عزله بالمستشفى الجامعي المخصصة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنوفية، متابعًا: «اطمأن زملائى وطلابى.. أنا بخير ولا أطلب منكم إلا الدعاء».