شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة علاقات: هذا هو الاحتياج الرئيسي للرجل في أي علاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ياسمين طلبة، خبيرة العلاقات الأسرية، إنه لا يوجد كتالوج محدد للتعامل مع كل الرجالة، وكتالوج آخر للتعامل مع كل السيدات.

وتابعت «طلبة»، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الاحتياج الرئيسي للرجل في أي علاقة هي الاحترام، وشعوره بقدرته على احتواء العلاقة، أو الاحتياج الرئيسي للمرأة هو الاحساس بالأمان، وقدرتها على التواصل مع الرجل بصورة عادية.

ولفتت إلى أن التوقعات هي أكبر مشكلة في العلاقات، لأن عدم تحقيق التوقعات يؤدي إلى الإحباط، معقبة:«الست ساعات بتكون متوقعة الراجل يبحها بطريقة معينة، وعند عدم تحقق هذا الامر تصاب بالإحباط».