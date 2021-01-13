شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: سلسلة غير مسبوقة من الافتتاحات خلال «العيد القومي» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إن العيد القومى للمحافظة خلال يناير الحالى سيشهد سلسلة غير مسبوقة من الافتتاحات.

وأضاف «عطية» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «هذه المشروعات جاءت نتيجة جهود مكثفة سابقنا فيها الزمن لتنفيذ رؤية متكاملة للتطوير والتجميل من أجل استعادة المكانة الحضارية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية وأحد أهم المشاتى والمقاصد السياحية لحركة السياحة الدولية والداخلية»، مشيرًا إلى أنه جار الإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع حضارى لتطوير وتجميل السوق السياحي القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل بمدينة أسوان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وبدعم من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح أن «هذا المشروع سيغير الشكل القديم لواجهة مدينة أسوان حيث يضم إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات انتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة».

وأضاف أنه «مخطط أن تضم حديقة درة النيل في وسطها النصب التذكارى للشهداء و4 تماثيل، علاوة على أنه جارى تغطيه السوق السياحى القديم ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق بطول 2400 متر، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء عدد 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحي، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي والحريق».

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه «بالنسبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى جارى تنفيذ حزمة من مشروعات التطوير والتجديد والإحلال لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي تضم 85 مشروع متنوع بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه بمختلف مدن ومراكز المحافظة منهم 46 مشروع تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى من أبرزهم مشروع الإحلال والتجديد للخطوط والشبكات بطريق السادات بتكلفة 44 مليون جنيه».

وأوضح أن «ذلك يتوازى مع البدء في تنفيذ المرحلة الثانية بعد موافقة رئيس الوزراء على دعم هذا الأعمال بمبلغ 250 مليون جنيه وتشمل تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى داخل العديد من الشوارع والمناطق السكنية، وأيضاً تم تخصيص 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية ضمن خطة العام المالى 2020/2021، وفى نفس الوقت قامت وزارة الإسكان بأنهاء مشروع المعالجة الثلاثية بمحطة بلانة بتكلفة 187 مليون جنيه وجاهزة للتشغيل لتحويل مياه الصرف الصحى إلى مياه نقية تماماً».

وأضاف أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه «بالنسبة لمشاكل الإسكان تم وضع الحلول السريعة لها من خلال التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية حيث جارى تنفيذ 13 مشروع متنوع بتكلفة 1.2 مليار جنيه، كما تم اقتحام العديد من التحديات والمشاكل المتراكمة ومنها مشروع الإسكان المتميز بمنطقة حى العقاد والذى ظل 12 عام متعثراً حيث تجهيز 840 وحدة سكنية لتسليمها على مراحل بالتجمعين الأول والثاني من إجمالى 2118 وحدة سكنية لتحقيق الاستقرار المعيشى والأسرى لجميع الحاجزين بالمشروع»، مشيراً إلى أنه تم التنويه أكثر من مرة بأن مبالغ مقدمات الحجز لمشروعات الإسكان السابقة تم إيداعها في البنك المركزي طبقا للتعليمات الحكومية وبالتالي فهي لا تدر أي فوائد، بمعنى ان هذه المبالغ لن تزيد مليم واحد طوال الفترة الماضية، وبمجرد تولي المسئولية سعيت لحل المشكلة من جذورها ووضعها أمام دولة رئيس الوزراء حيث تم تكليف وزارة الاسكان بتولى جميع أنواع الإسكان والجارى طرحها للمواطنين على مراحل بمدينة أسوان الجديدة.