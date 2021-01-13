شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية»: لا صحة لإنشاء كافيهات على البحر.. وكل ما يثار «بلبلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت محافظة الإسكندرية، إنه لا صحة لما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بإنشاء كافيهات أمام مجمع المحاكم بمنطقة المنشية في حي الجمرك.

وأضافت المحافظة في بيان، الأربعاء، أنه «لا صحة لما يتم الترويج له بشأن إقامة كافتيريات أمام مجمع المحاكم بالمنشية بحي الجمرك»، مشيرًا إلى أن «ما يجرى هي أعمال تتم حاليا كمشروع للحماية البحرية بطول ٨٥٠ متر، بالمنطقة تنفذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بوزارة الموارد المائية والرى، لحماية السور التاريخي للكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل من التآكل والنحر نتيجة تأثير مياه أمواج البحر أثناء النوّات».

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة أو أية أخبار كاذبة من شأنها فقط إثارة البلبلة.