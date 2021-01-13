شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات النظافة والتجميل بمركز البياضية في الأقصر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، إنه في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل بالمدينة والقرى، قام بجولة تفقدية، الأربعاء، على أعمال النظافة بالقرى.
وأضاف «صحصاح» في تصريحات صحفية، أن الجولة بدأت بالمرور على طريق الشادر، حيث قامت قرية الحبيل بأعمال النظافة بطريق الشادر وطريق الحبيل، كما تفقد أعمال الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحى بالقرية وتم التأكيد عليهم بالاستمرار في العمل طبقا للمعدلات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة طلبات المواطنين الراغبين في تقديم طلبات الكسح بتوفير مكتب لتلقى الطلبات بمركز خدمة عملاء الحبيل بدلا من المقر بالبياضية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.
وعلى صعيد آخر، قام مصطفى على رئيس قرية البغدادي باستكمال أعمال النظافة بالبغدادي. وفى نهاية الجولة التقى رئيس مركز البياضية مع المواطنين بالقرية حيث طلب عدد من الاهالي استكمال الإضاءة في عدد من أعمدة الانارة واعطى التعليمات بإنهاء التركيب فورا.
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