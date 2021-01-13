شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات النظافة والتجميل بمركز البياضية في الأقصر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، إنه في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتجميل بالمدينة والقرى، قام بجولة تفقدية، الأربعاء، على أعمال النظافة بالقرى.

وأضاف «صحصاح» في تصريحات صحفية، أن الجولة بدأت بالمرور على طريق الشادر، حيث قامت قرية الحبيل بأعمال النظافة بطريق الشادر وطريق الحبيل، كما تفقد أعمال الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحى بالقرية وتم التأكيد عليهم بالاستمرار في العمل طبقا للمعدلات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة طلبات المواطنين الراغبين في تقديم طلبات الكسح بتوفير مكتب لتلقى الطلبات بمركز خدمة عملاء الحبيل بدلا من المقر بالبياضية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وعلى صعيد آخر، قام مصطفى على رئيس قرية البغدادي باستكمال أعمال النظافة بالبغدادي. وفى نهاية الجولة التقى رئيس مركز البياضية مع المواطنين بالقرية حيث طلب عدد من الاهالي استكمال الإضاءة في عدد من أعمدة الانارة واعطى التعليمات بإنهاء التركيب فورا.