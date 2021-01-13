شكرا لقرائتكم خبر عن «المنوفية»: اجتماع تنسيقي لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اللواء عماد يوسف، السكرتير المساعد بمحافظة المنوفية، برؤساء عدد من شركات الغاز الطبيعى وبحضور مديري المديريات الخدمية، الأربعاء، لاستعراض أخر مستجدات الخطوات التنفيذية لتحويل السيارات الحكومية التي تعمل بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعى، مشدداً على سرعة البدء في التنفيذ طبقا لقرار القيادة السياسية وتماشيا مع خطة التطوير التي تتم في مختلف المجالات بما يحقق الصالح العام.

وأكد السكرتير المساعد، خلال الاجتماع، أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة آلية تنفيذ عملية تحويل السيارات في أسرع وقت ممكن منعا لإهدار المال العام، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تحويل 8 سيارات بديوان عام المحافظة وجارى تحويل 19 سيارة أخرى، مشددا على مديري المديريات بضرورة الإسراع للانتهاء من عملية التحويل في المدة المحددة، مؤكدا التنسيق مع الشركات المنفذة بوضع تانك للغاز بمحطات التعاون لحين التوسع في إنشاء محطات غاز لتغطية احتياجات المواطنين.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، ضرورة تقديم كافة وسائل الدعم والتيسيرات للانتهاء من تحويل السيارات بنطاق المحافظة خلال المدة المحددة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لتقييم السيارات ما إذا كانت تصلح لتحويلها أم لا مع تقديم تقرير من الشركة في حالة عدم قبول السيارة للتحويل، مشيداً بأهمية هذه المبادرة لما تمثله من عوائد اقتصادية شديدة الأهمية وكذلك خلق بيئة نظيفة.