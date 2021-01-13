نشرة الحوادث| عقاب قاسٍ لفتاة رفضت التحرش بها وسر مقتل سيدة أرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"بتصحوه ليه.. سيبوه نايم".. كواليس جديدة في احتفاظ أختين بجثة أبيهما لأكثر من 10 أيام

كشف مصدر أمني مسؤول عن انتظار جهات التحقيق نتيجة التحليل الكيميائي لعينة تم أخذها من ورثة مسن احتفظ ابنتاه بجثته لأكثر من 10 أيام داخل المنزل ببولاق الدكرور.

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تركها في منتصف الطريق.. سائق يعاقب فتاة رفضت تحرشه بها في المنيا

ألقت إدارة البحث الجنائي في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، القبض على سائق سيارة أجرة، بعد اتهامه بالتحرش بفتاة داخل السيارة، ومعاقبته لها لرفضها "التحرش"، بتركها في منتصف الطريق أثناء توجهها لمركز مغاغة شمال المحافظة قادمة من مركز بني مزار المجاور.

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سائق يعتدي على فتاة بسلاح أبيض بالجيزة: "علشان متعرفش تتجوز"

انتقم سائق مركبة "توك توك" من فتاة رفضت الزواج منه بطريقة كادت تودي بحياتها بمركز أوسيم شمال الجيزة.

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"بختبر سلوكه".. قصة ضبط مدرب كرة قدم بعد رسائل تحرض على الشذوذ لطفل في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية من ضبط مدرب كرة قدم بعد قيامه بإرسال رسائل عبر تطبيق "واتس أب" لطالب تتضمن إيحاءات جنسية وتحريض على ممارسة الشذوذ.

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رائحة كريهة تقود مباحث القاهرة لجثة سيدة تحمل جنسية عربية والنيابة تُصرح بالدفن

صرحت نيابة بولاق أبوالعلا، بدفن جثة سيدة تحمل جنسية عربية، عثر عليها داخل شقتها في حالة تعفن، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية اليوم الأربعاء.

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لعنة الميراث وزوج بدرجة نصاب.. سر مقتل سيدة على يد "أبوالعيال" بأرض اللواء

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل جديدة في اتهام قهوجي بقتل زوجته بمنحها قرصًا ساماً يستخدم في حفظ الغلال.

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سقوط المتهمين بسرقة سيارة من أعلى الدائري.. والتحريات: تشكيل عصابي

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في تحديد وضبط المتهمين بسرقة سيارة ضابط بمركز الصف، جنوب المحافظة.

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أثر عليهن بالسلب.. شهادات 4 سيدات في واقعة "مدعي السرطان"

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بنشر أخبار كاذبة عن إصابته بمرض السرطان، بهدف تحقيق الشهرة والربح.

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وزير العدل يمنح 22 مسؤولًا من رؤساء مدن المنيا الضبطية القضائية لمواجهة كورونا

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ22 مسؤولًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بمحافظة المنيا، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، وذلك في إطار مواجهة مخالفة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

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النيابة العامة تأمر بحبس متهم ادعى إصابته بالسرطان: "كان عايز يشتهر"

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بنشر أخبار كاذبة عن إصابته بمرض السرطان.

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اللجنة الطبية في قضية "قتل طالب الرحاب": "المتهمة حبيبة ليست عذراء"

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتل طالب الرحاب".

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انقضاء الدعوى الجنائية للاعب شادي رضوان من تهمة دهس سيدة عجوز

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد لاعب النادي الأهلي شادي رضوان - المعار إلى نادي البنك الأهلي- بتهمة القتل الخطأ لسيدة دهسها بسيارته.

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وقف تنفيذ حكم حبس والد الفنان أحمد مالك بقضية تزوير وحبس محامٍ 10 سنوات

قضت محكمة جنايات الجيزة، بوقف تنفيذ حكم حبس كابتن طيار متقاعد مالك بيومي والد الفنان أحمد مالك سنة؛ في اتهامه بالاشتراك في التزوير، كما قضت المحكمة بحبس "ع.ع" المحامى السابق لوالد أحمد مالك 10 سنوات غيابيًا.

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تأجيل محاكمة رجل الأعمال وابنته المتهمين بقتل "طالب الرحاب" لـ11 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم أشرف حامد علي، وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين، في اتهامهم بقضية "مقتل طالب الرحاب"، لجلسة 11 مايو.

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تأجيل دعوى غلق صيدليات رشدي لمخالفتها القانون لـ10 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بإلغاء قيد ومحو وشطب السجل التجاري لشركة صيدليات رشدي، رقم 49659 استثمار، لمخالفتها قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتنفيذًا للأحكام القضائية للمرافعة، بجلسة 10 مارس المقبل.

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