بعد ادعاء شخص الإصابة بالسرطان.. 4 توجيهات من النيابة العامة إلى المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بنشر أخبار كاذبة عن إصابته بمرض السرطان.

ووجهت النيابة العامة، 4 رسائل إلى المواطنين بخصوص الواقعة جاءت على النحو التالي:

- نهيب بتحري الدقة فيما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والحدّ من إعادة نشره إلا بعد التحقق من صدقه؛ إذ إن الأكاذيب المضمنة في بعض ما يتم تداوله -كما هو في الواقعة المطروحة- لها أثرٌ سلبيٌّ بالغٌ في الكافَّة وتتسبب في تكدير أمنهم وسلمهم.

- الشائعات في تلك الواقعة كادت أن توديَ بحياة البعض يأسًا وقنوطًا.

- نناشد الكافَّة إلى تحري المصارف التي يودعون بها صدقاتهم وتبرعاتهم، فصرف الصدقات دون تحرٍ يمنع وصولها لكل محتاج متعفف.

- من أسباب زوال النعم ادعاءَ زوالها، وأنه لا سبيل لدوامها وزيادتها إلا بشكرها.