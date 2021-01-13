يوسف نوفل رئيسا فخريًا لاتحاد كتاب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبدالهادي، اختيار الناقد الدكتور يوسف نوفل، رئيسًا فخريًا للنقابة، ضمن من كانوا مرشحين لهذا التكريم، وفاء لما قدمه من ومنجز أكاديمي وبحثي وثقافي في رحلته العلمية والأكاديمية والثقافية الطويلة.

ووفق بيان صدر اليوم عن كتاب مصر، فإن الاتحاد قد استحدث تقليدًا جديدًا بتكريم مبدع من مبدعيها الكبار لمنحه الرئاسة الفخرية للنقابة لمدة عام، تقديرًا لرموز مصر الثقافية، وتكريمًا لرحلة عطاء هذه الرموز.

ومن الرؤساء الفخريين للاتحاد، الأعوام الماضية، الدكتور حسين نصار، والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، والأديب الكبير بهاء طاهر، والعلامة محمد عوني عبدالرؤوف.

وتقام احتفالية حين تسمح الظروف بذلك لتسليمه درع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وقد وجه الدكتور يوسف نوفل الشكر لاتحاد كتاب مصر وأعضاء مجلس الإدارة، كما عبر عن وافر شكره للرئيس الشرفي السابق للنقابة عوني عبدالرؤوف.

ولد الدكتور يوسف نوفل 1 أكتوبر 1938، وهو أديب وناقد وشاعر مصري، يعتبر من أبرز الشخصيات في النقد العربي الأدبي الحديث، التحق بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 1961 وحصل على الليسانس سنة 1964, وعلى الماجستير 1969, ودكتوراه الدراسات الأدبية (الأدب العربي) 1973 وموضوع الأطروحة عن "محمد عبدالحليم عبدالله"، وحصل على درجة "أستاذ" سنة 1985.

تولى عدة مناصب منها عميد مؤسس لكلية التربية ببورسعيد سنة 1986 – 1988م، كما أسس أقسام اللغة العربية بكليات التربية بأربع محافظات بجامعة قناة السويس، ورئيس أقسام اللغة العربية في: كلية البنات، وكليات التربية بقناة السويس، والتربية بالرياض بالسعودية، والآداب بالإمارات.​