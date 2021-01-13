هل يجوز الاحتفاظ بعدادات الكهرباء القديمة عند إعادة البناء دون الرجوع لشركة التوزيع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يعتقد الكثير من المواطنين أنه عند هدم الأبنية والمنشآت السكنية أو التجارية يمكن الاحتفاظ بعدادات الكهرباء دون الرجوع لشركة توزيع الكهرباء لتركيبها مرة أخرى عند إعادة البناء، وهو أمر غير صحيح.

وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه يجب على المشترك عند هدم العقار وإعادة البناء إبلاغ شركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقديم الأوراق المطلوبة.

وأشار المصدر في تصريحات لمصىراوي، إلى أنه يجب على المواطن الإبلاغ حتى لا يتعرض لفصل التيار وإلغاء التعاقد من تلقاء نفسه دون إعلان أو إنذار.

وتابع: "لذلك ينصح المشترك بضرورة الإبلاغ عن هدم العقار وعمل الإجراءات المطلوبة".

الإجراءات بالنسبة للعداد:

أولا.. طلب رفع العداد وتصفيته للهدم وإعادة البناء

- يتقدم العميل للهندسة بطلب رفع العداد أو العدادات المركبة وتصفيتها.

- يتم سداد كافة المديونيات المستحقة على تلك الاشتراكات وسداد الرسوم المستحقة.

- تتم المعاينة على الطبيعة لوصف العقار ومساحته وحدوده قبل الهدم.

- يتم رفع العداد وسداد قيمة التصفية والتسوية إن وجد.

- يتقدم العميل بطلب إعادة التوصيل مرة أخرى بعد الانتهاء من إعادة البناء.

- يتم المعاينة مرة أخرى للعقار بعد إعادة التيار للتأكد من الحدود والمساحة والأدوار قبل الهدم، وهنا يجب التفرقة بين أمرين:-

1- العميل أعاد البناء على نفس الحدود ونفس المساحة وقام بتعلية أدوار مستحدثة قبل الهدم في هذه الحالة يتم سداد قيمة "ك. ف. أ" عن الأدوار التي تم تعليتها، وفي حال طلب تركيب عدادات لها يستوفى كافة المستندات المطلوبة طبقاً للتعليمات.

2- العميل أعاد البناء ولكن بزيادة المساحة الأفقية (مساحة المنزل قبل الهدم) في هذه الحالة يطلب منه موافقة الوحدة المحلية على الحدود والمساحة الجديدة.

- المدة القانونية التي يمكن للعميل إعادة التوصيل فيها بعد إعادة البناء هي ستة أشهر.

- في حالة تجاوز العميل هذه المدة القانونية يتم إضافة العداد أو العدادات للمخازن.​