6 أيام ممطرة ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة من غدٍ الخميس 13 يناير 2021 إلى الثلاثاء 19 يناير 2021، وهي كالتالي:

الخميس 14 يناير:

- أمطار متوسطة 70% تقريبًا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 50% على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40%: على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ووسط سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب البلاد.

- نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

الجمعة 15 يناير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

السبت 16 يناير:

- أمطار متوسطة 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% تقريبا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأحد 17 يناير:

- أمطار متوسطة 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة 50% تقريبا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

الاثنين 18 يناير:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 30% تقريبا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الثلاثاء 19 يناير:

- أمطار خفيفة 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واختتم البيان بالتأكيد على اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.