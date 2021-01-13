شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية تنفيذ مشروع «قرية متعلمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، الية تنفيذ مشروع «قرية متعلمة» بمحافظة المنيا في الفترة من يناير 2021 وحتى يونية 2023، وذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ.

وبحسب بيان، الأربعاء، ضم الوفد تامر كيرلس المدير العام لهيئة انقاذ الطفولة، ومي جاب الله، نائب مدير الهيئة، وسمير فاضل نائب مدير البرنامج، وأحمد عبدالحميد مدير عمليات برنامج الصداقة، وبحضور، هيام مصطفى، مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشياً مع سياسية الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية.

كما طالب المحافظ الوفد خلال الاجتماع بالعمل في القرى الأكثر احتياجا بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات.

وأوضح مدير هيئة انقاذ الطفولة أن مشروع قرية متعلمة يهدف إلى دعم العملية التعليمية للأطفال ممن هم في المرحلة العمرية للتعليم الابتدائي في القرى المستهدفة من خلال توفير تعليم ذو جودة عالية، ومحو أمية السيدات وخاصة أمهات تلاميذ مدارس المجتمع بإكسابهن مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن ولأبنائهن.

وصرح نائب مدير البرنامج بالهيئة أن المشروع يتم تنفيذه في محافظات أسيوط وسوهاج والبحيرة والمنيا، ويعمل في محافظة المنيا على 3 مراحل، ويستهدف 481 مدرسة مجتمع ذات الفصل الواحد من خلال 962 فصل وحوالي 12006 سيدة وبالشراكة مع جمعيتين ومن خلال 30 جمعية قاعدية.