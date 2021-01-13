شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب السرطان.. نياحة كاهن بكنيسة الشهيد مارجرجس بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنيح القس جرجس غطاس، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس والأمير تادرس بمطار النزهة، التابعة لقطاع وسط الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن عمر قارب ٦٩ سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 23 سنة، بعد فترة صراع لمدة شهور مع مرض السرطان.

وولد الأب المتنيح يوم 24 مارس 1952، وسيم كاهنًا في ٧ سبتمبر 1997.

وقال مصدر كنسي، إنه أقيمت صلوات تجنيز القس جرجس غطاس بكنيسة الشهيد الأمير تادرس بمنطقة الشاطبي مساء الأربعاء، بحضور الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية، والقمص ابرام اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة كنيسته وعدد من كهنة الإسكندرية وأعضاء أسرته نظرًا للظروف الحالية، المصاحبة لفيروس كورونا.