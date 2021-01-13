شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ تنصيبه.. مطران اللاتين الجديد يزور بطريركية الإسكندرية للروم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار المطران كلاوديو لوارتى، مطران الكنيسة اللاتينية الجديد في مصر، البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، أمس بالمقر البطريركي في الاسكندرية.

واستقبل البابا مطران اللاتين، لدى وصوله المقر البطريركى حيث يزور الكنيسة لأول مرة منذ تنصيبه مطراناً للأقباط اللاتين في مصر، ورافقهما خلال الجولة المتروبوليت ناركسيسوس، مطران أكرا، والوكيل البطريركي بالإسكندرية.

وقال المطران ناركسيوس، لـ«المصري اليوم»، ان اللقاء اتسم بالمودة والمحبة، وتطرق الطرفان إلى مزيد من التعارف بين الكنيستين الروم الأرثوذكس واللاتين، مشيراً إلى أن بطريرك الروم تمنى النجاح للمطران الجديد في مهمته الجديدة مطران وان كان خدم قرابة 12 عاما في مصر كاهناً.

وأشار إلى أن المطران زار المقر البطريركي، وتفقد المتاحف والمكتبة البطريركية، لافتا إلى أنه بغض النظر عن البعد الديني باعتبارهما كنيستين مختلفتين إلا أنهما جيران في الاسكندرية.

واختتم اللقاء بتمنى مطران اللاتين ان تكون العام المقبل عام ملئ بالفرح والقضاء على وباء كورونا المستجد.

وعقب اللقاء التقط الطرفان صورًا تذكارية.

ويجرى مطران اللاتين الجديد بمصر، عدة زيارات إلى كنائس الاسكندرية، بعد تنصيبه رسمياً، حيث استبق كنيسة الروم بزيارة قبل أيام لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، وكان في استقباله القمص ابرام ايميل، الوكيل البابوى، ونادر مرقص، رئيس لجنة العلاقات العامة في الكنيسة، عضو المجلس القبطى الملى التابعة لكاتدرائية الاقباط الارثوكس في الاسكندرية.

مطران اللاتين الجديد يزور "بطريركية الإسكندرية للروم" لأول مرة منذ تنصيبه ويتفقد المتاحف والمكتبة (صور)

مطران اللاتين الجديد يزور "بطريركية الإسكندرية للروم" لأول مرة منذ تنصيبه ويتفقد المتاحف والمكتبة (صور)

مطران اللاتين الجديد يزور "بطريركية الإسكندرية للروم" لأول مرة منذ تنصيبه ويتفقد المتاحف والمكتبة (صور)