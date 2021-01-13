شكرا لقرائتكم خبر عن أديرة وكنيسة بوش تدعم مستشفى ناصر بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّمت أديرة القديس العظيم الأنبا بولا والقديس العظيم الأنبا انطونيوس وكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس ببوش كميات من المستلزمات الطبية والوقائية والتي يتم استخدامها في مجابهة وباء كورونا بتكلفة تزيد عن 21 الف جنية لمستشفيي ناصر المركزي ببوش بمحافظة بني سويف، وذلك في اطار جهود الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لدعم جهود الدولة المصرية لمجابهة وباء كوورنا المستجد.

وقال القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير القديس العظيم الأنبا بولا ببوش، إن الكنيسة القبطية دائمًا هي سند للدولة المصرية في مواجهة المشاكل والأزمات، وكان أخرها فيروس كورونا المستجد وان تقديم هذه المستلزمات هو نوع من الدعم للأطقم الطبية بمستشفيي ناصر للعزل والتي تقدم خدمات طبيبة مجانية متميزة وبتفاني وحب لأهالي مركز ناصر وباقي مراكز المحافظة وان الكنيسة القبطية تصلي يوميا من اجل ان تعبر بلادنا الحبيبة هذه الأزمة الكبيرة وان يوفق كافة القائمين على البلاد والمنظومة الصحية في العبور بالبلاد إلى بر الأمان.

وأضاف القمص فام الانطوني وكيل دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ببوش على الجميع التكاتف في هذه الأزمة وهذا الوباء ودعم جهود الدولة، وبخاصة في ظل التفشي الواسع للوباء والطلب المتزايد على المستلزمات الطبية والوقائية فعلينا المساندة القوية للدولة المصرية ممثلة في مستشفيات العزل فهذا الوباء سقطت إمامة اعرق الأنظمة الطبية في أمريكا وأوروبا، أن الدولة المصرية ناجحة حتي الأن في إدارة الأزمة، وتوفير كافة المستلزمات الطبية للأطباء والمرضى، وعلينا أيضًا دعم ذلك.

وحثّ القمص يوانس مسيحة راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس الجميع على دعم مستشفيات العزل والتبرع لها لكي تقوم هذه المستشفيات بدورها على اكمل وجه حتي نعبر من هذه الأزمة مشيدا بجنود الجيش الأبيض وجهودهم الكبيرة في تخفيف الأم مرضي وباء كورونا ومن اجل ذلك دفع المئات من الأطباء والأطقم الطبيبة حياتهم من اجل انقاد مرضي الوباء الخطير فكل الحب والتقدير لجهودهم وجهود الدولة المصرية والله قادر ان ينهي هذا الوباء بأقصى سرعة.