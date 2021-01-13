أخبار مصر

فض السوق الأسبوعي في دسوق

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فض السوق الأسبوعي في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت اشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، قام نائب رئيس المدينة للاشغالات، السيد عبدالستار، بالتنسيق مع قسم شرطة بندر دسوق وموظفي قسم الاشغالات بفض السوق الأسبوعي بمدينة دسوق.

وتم تفريق الباعة الجائلين به ومنع التجمعات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة ، كما تم رش وتطهير مكان السوق والشوارع المحيطة به.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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