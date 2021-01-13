شكرا لقرائتكم خبر عن فض السوق الأسبوعي في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت اشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، قام نائب رئيس المدينة للاشغالات، السيد عبدالستار، بالتنسيق مع قسم شرطة بندر دسوق وموظفي قسم الاشغالات بفض السوق الأسبوعي بمدينة دسوق.

وتم تفريق الباعة الجائلين به ومنع التجمعات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، كما تم رش وتطهير مكان السوق والشوارع المحيطة به.