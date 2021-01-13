شكرا لقرائتكم خبر عن محامون يتقدمون ببلاغ لنيابة البحيرة بسبب تلوث مياه الشرب بالكلور وتغير الرائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم 3 محامين فى محافظة البحيرة ببلاغ إلى المستشار مصطفي حلمي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، ضد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، ورئيس شبكات مياه الشرب فى المحمودية، ومدير محطة مياه الشرب بقرية فيشا فى مركز المحمودية، بصفاتهم، بسبب تلوث مياه الشرب في قري ومدينة المحمودية.

وأضاف مقدمو البلاغ أنه تلاحظ لهم زيادة مادة الكلور في المياه وكذلك تغير لونها ورائحتها بما يهدد الأهالي بالإصابة بالأمراض.

وكان المحامون جمال الدين خطاب ومحمود رضا شرف الدين ومحمد بكر محمد،المحامون فى مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة تقدموا بالبلاغ الذى حمل رقم 30 عرائض شمال دمنهور لسنة 2021.

وأكد مقدمو البلاغ بوجود تقارير من المعمل المشترك بدمنهور التابع لوزارة الصحة تؤكد صحة الشكوي، مطالبين بإحضار تلك التقارير وتشكيل لجنة من الإدارة الصحية بالمحمودية، وقسم البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، لسحب عينات مياه من المنازل والمدارس والمستشفيات لبيان صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه.