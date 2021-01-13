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الخطوط القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى مصر 18 يناير

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الخطوط الجوية القطرية في تغريدة أنها ستستأنف الرحلات إلى مصر بدءا بالقاهرة في 18 يناير ثم الإسكندرية في 25 يناير.

وكان الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قال إن الشركة تخطط حاليًّا لتسيير رحلة يوميًّا إلى قطر، بعد قرار مصر برفع الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية، وفتح المجال الجوي بين البلدَين مرة ثانية، واستئناف الرحلات الجوية بعد توقفها 3 سنوات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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