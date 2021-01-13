شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: «مشروعك» يقدِّم 2 مليار جنيه قروض لـ21 ألف شاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة عن تقديم مليار و805 مليون جنيه قروض من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية «مشروعك» في محافظة البحيرة لعدد 21 ألف مشروع من مشروعات الشباب بالمحافظة.

وأوضح محافظ البحيرة في تصريحات صفحية، الأبعاء، أن المشروعات تنوعت أنشطتها ما بين التجارى والصناعى والزراعى والخدمى، وساهمت تلك المشروعات في توفير توفير فرص عمل للشباب عددها 57 ألفًا و385 فرصة عمل، مشيرًا إلى أن المشروع يُعتبر بوابة الشباب إلى ريادة الأعمال من خلال منح قروضًا مُيسرة لتنفيذ مشروعات تَنموية تُساعد على دعم الاقتصاد الوطنى.

ويُتيح «مشروعك» قروضًا مُيسرة للشباب لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بغرض تشجيع إقامة المشروعات للمساهمة في توفير فرص عمل حقيقية للمساهمة في زيادة دخل المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، قال أكرم مكرم، المدير التنفيذي لـ«مشروعك» في البحيرة، إن المشروع يعمل على تعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات، ويبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنية بمساهمة من 6 بنوك وطنية، بفائدة 5% للمشروعات الصناعية، 8% للمشروعات التجارية، 16% للمشروعات الزراعية.

ووجه محافظ البحيرة بتسهيل إجراءات منح القروض تيسيرًا على المتقدمين، والالتزام بتقديم الاستشارات الفنية التي تحتاجها المشروعات ممثلة في دراسات جدوى والتدريب الفني والإداري، ومنح التراخيص المؤقتة من «مشروعك» وتكثيف أعمال توعية الشباب لتحفيزهم على الاستفادة من مميزات المشروع.