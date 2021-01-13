هشام طلعت مصطفى: مشاركتنا في مواجهة وباء كورونا التزام أخلاقي تجاه المصريين ورد لجميل وطننا الغالي (فيديو وصور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على قيام المجموعة بالتبرع بقيمة 2 مليون لقاح ضد فيروس كورونا، قائلا: ان هذه المبادرة ما هي إلا محاولة لرد الجميل لوطننا الغالي. كما انها تمثل واجبا وطنيا والتزاما أخلاقيا تجاه شعب مصر الذي يثبت دائما انه قادر على مواجهة الازمات والمحن والشدائد بروح التكاتف والتعاون.

وأوضح خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر ومجموعة هشام طلعت مصطفى القابضة أننا نبذل ما في وسعها من جهد للتخفيف عن أهالينا غير القادرين، ونستنهض الهمم لمساندة وطننا في مواجهة تداعيا وباء كورونا، خاصة وان مصر من الدول القليلة في العالم التي نجحت في التعامل باحترافية مع هذه الأزمة التي تهدد العالم أجمع في ظل القرارات الوطنية الحكيمة.

وتوجه هشام طلعت مصطفى الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها صندوق تحيا مصر، لما يبذلونه من جهود كبيرة ومضنية على كافة الأصعدة من أجل التصدي لهذا الوباء اللعين، متمنيا السلامة لمصر ولشعبها العظيم.

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هشام طلعت مصطفى: مشاركتنا في مواجهة وباء كورونا التزام أخلاقي تجاه المصريين ورد لجميل وطننا الغالي

جانب من المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة هالة زايد مع ممثل صندوق تحيا مصر

جانب من المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة هالة زايد مع ممثل صندوق تحيا مصر

هشام طلعت مصطفى: مشاركتنا في مواجهة وباء كورونا التزام أخلاقي تجاه المصريين ورد لجميل وطننا الغالي

جانب من المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة هالة زايد مع ممثل صندوق تحيا مصر

جانب من المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة هالة زايد مع ممثل صندوق تحيا مصر

هشام طلعت مصطفى: مشاركتنا في مواجهة وباء كورونا التزام أخلاقي تجاه المصريين ورد لجميل وطننا الغالي