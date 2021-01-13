شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد قريتين جديدتين بالظهير الصحراوي للمحافظة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأربعاء، قريتين جديدتين بالظهير الصحراوي بمركزي المراغة وأخميم، بإجمالى تكاليف بلغت 55 مليون و273 ألف جنيه.

وقال المحافظ إن جولته جاءت للتعرف على أهم المشاكل والمعوقات بتلك القرى والعمل على وضع الحلول العاجلة لها، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الاستفادة القصوى من قرى الظهير الصحراوي، لافتا إلى أن جولته شملت تفقد قرية «عرابة أبوعزيز الجديدة» بالظهير الصحراوي بمركز المراغة والمقامة على مساحة 500 فدان، وتضم 101 منزلا بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليون و994 ألف جنيه،، ثم تفقد قرية «الأحايوة شرق الجديدة» بمركز أخميم والمقامة على مساحة 510 فدان، وتضم 102 منزلا بتكلفة إجمالية 26 مليون و279 ألف جنيه.

وألتقى المحافظ خلال جولته التي رافقه فيها حسن ناصر، رئيس مركز ومدينة المراغة، وحسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، وعدلي أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج- بعدد من المواطنين من سكان القريتين، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، مؤكدا على دراسة تلك المطالب والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، موجها رؤساء الوحدات المحلية لمركزي المراغة وأخميم بعقد إجتماع عاجل مع ممثلي سكان القريتين، وإعداد تقرير مفصل حول المطالب والاحتياجات تمهيدا لدراستها ووضع الحلول العاجلة لها، ووجه أهالي القريتين الشكر لمحافظ الإقليم على زيارته والاهتمام بمطالبهم والعمل على حلها .

وتمثلت مطالب أهالي قرية «عرابة أبوعزيز» في علاج مشكلة ضعف مياه الشرب، وتشغيل نقطة الشرطة المقامة بالقرية، وتوفير محول كهرباء، وتوسعة المدرسة الابتدائية، وإنشاء مدرسة إعدادية جديدة، كما طالب أهالي قرية «الأحايوة شرق» بتمكين بعض الأهالي من استلام الأراضي المخصصة للاستصلاح، وتوفير مصدر دائم للري.